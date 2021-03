Liderada pelo presidente da câmara, comissão de vereadores discute pauta da Educação e Assistência social

A Câmara Municipal de Guamaré tem assumido o papel de protagonista nos debates de temas de interesse coletivo, em favor da população. O formato para a retomada das aulas no ano letivo de 2021 e a conclusão do ano letivo de 2020, além da campanha de arrecadação de recursos para o Fundo da Infância e da Adolescência foram assuntos que ocuparam a agenda dos vereadores durante essa semana.

Para o presidente da Câmara Municipal, o vereador Diego de Lisete, o legislativo é um importante caixa de resonância dos anseios da população “A conclusão do ano letivo de 2020 e a retomada das aulas em 2021 tem preocupado pais e alunos e nós fomos buscar informações na Secretaria de Educação, a fim de tranquilizá-los e dar respostas às cobranças que recebemos”, destacou Diego.

Em relação à campanha de arrecadação de recursos para o Fundo da Infância e Adolescência, deflagrada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, o vereador Diego de Lisete esclareceu que o município está engajado nesta iniciativa e a Câmara Municipal também vai colaborar no que for possível para que mais pessoas se conscientizem sobre a importância dessa ferramenta de participação social.

Na Secretaria de Educação, os vereadores foram recebidos pela titular da pasta, Maria do Socorro Aguiar e pelo professor Roberto Damasceno, responsável pela coordenação pedagógica. A pauta do FIA foi discutida em outra reunião, com a presença da Secretária de Assistência Social, Juliana Câmara e de técnicos da pasta.

Participaram da agenda com a equipe da Assistência Social, o presidente Diego de Lisete e os vereadores Edinor Albuquerque, Eliane Guedes, Dedezinho, Daniel do Sub, Tiago de Berg, Carlos Câmara e Leandro Félix. Na visita a Secretaria de Educação, acompanharam o presidente da casa, os vereadores Leandro Félix, Manú e Dedezinho.

Participaram dos encontros, além do presidente da casa, os vereadores Leandro Felix, Dedezinho, Thiago de Berg, Daniel do Sub, Carlos Câmara e Eliane Guedes e Manu. O presidente Diego de Lisete considerou positiva a agenda e agradeceu as equipes das secretarias pelas informações repassadas. Asscom/CMG.

