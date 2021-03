Lisete Negreiros faz aniversário hoje

Ainda a tempo, quem está aniversariando hoje e comemora com seus familiares e amigos, é a professora e ex-vereadora Lisete Negreiros.

Lisete foi vereadora por três mandatos na Câmara Municipal de Guamaré, fruto de muito trabalho e serviço prestado a população.

Com base solida em todo município, a filha de seu Vivi “em memória”, é dona de um carisma que não se mede.

Na ultima eleição, ela passou o bastão para seu filho Diego Miranda, e com sua força politica conseguiu eleger, sendo o segundo candidato a vereador mais votado no pleito.

Mensagem

Completar mais um ano de vida é uma data importantíssima que deve ser celebrada sempre de forma especial e com muita alegria.

É um ótimo momento para reflexão dos momentos mais marcantes que foram vividos e também de uma projeção do futuro que bate a porta. Certamente a idade que vai embora foi palco de muitas conquistas e ótimas ocasiões para serem lembradas para o resto da vida.

Todos nós somos expectadores do seu trabalho, de sua dedicação as causas públicas, e de todo o seu esforço para alcançar o bem coletivo. Desejamos a você muitos anos de vida, todos eles cheios de saúde, mantendo sempre essa coragem absurda de enfrentar todas as dificuldades da vida.

Que essa mais nova idade completada hoje chegue recheada de sonhos com realizações.

Parabéns hoje, felicidades sempre!

