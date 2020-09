Live marca o lançamento do Projeto Movimento Cultural Porto de Ama em Macau

Há 18 anos exercendo o protagonismo na cena cultural macauense e com as atividades culturais suspensas este ano, em razão da pandemia da Covid-19, o Centro Cultural Porto de Ama inaugurou sua nova fase, nesta terça-feira, 22, ainda, nesse contexto desafiador em que vive a humanidade.

Uma live com o presidente do Centro Social Pio XVI e diretor do teatro Porto de Ama, Padre João Batista Filho apresentou o projeto “Movimento Cultural Porto de Ama”. A iniciativa conta com o aporte da lei de incentivo à cultura Câmara Cascudo e o patrocínio da Cosern e o Instituto Neoenergia e vai beneficiar cerca de 150 crianças e adolescentes na faixa etária de 09 aos 17 anos regularmente matriculados na Rede Pública de Ensino de Macau.

A noite cultural foi aberta pelos talentosos músicos da Filarmônica Manguesart. Na live transmitida nas redes sociais do Porto de Ama, o padre João Batista agradeceu a equipe e aos apoiadores do Movimento Cultural. Registraram seus depoimentos sobre a importância do projeto, Flávia Fonseca, analista de projetos sociais do Instituto Neonergia, também representante da Cosern e Crispiniano Neto, presidente da Fundação José Augusto, além da diretora pedagógica do projeto, Mauricélia Guimarães.

O produtor e gestor de cultura no Estado, Amaury Júnior falou em vídeo do protagonismo do Porto de Ama, quanto espaço de fomento à cultura local. Músico, Marcelo Maia, técnico e bacharel em música, com habilitação em canto lírico, pela UFRN; e professor de Canto Coral, fez uma apresentação no final do evento, que teve a cobertura da imprensa local.

Efervescência cultural

O “Movimento Cultural do Porto de Ama” traz como conceito a valorização de crianças, jovens e adultos, através da arte, bem como a criação de novas possibilidades de acesso aos bens culturais para a população mais carente, por meio de oficinas que serão oferecidas gratuitamente. Os monitores das oficinas presenciais de Teatro, Canto Coral, Flauta, Dança e Artesanato foram apresentados durante a transmissão da live.

Inscrições

As inscrições das oficinas vão acontecer no período de 23 de setembro a 02 de outubro, através do email: portodeama@gmail.com e as aulas estão previstas para iniciarem no dia 06 de outubro, se estendendo até 30 de junho de 2021, cumprindo assim, o cronograma pedagógico estabelecido previamente, que obedece todos protocolos de saúde em razão da pandemia da Covid-19.

