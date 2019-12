Liverpool vence Monterrey e faz final do Mundial com Flamengo

Com uma equipe repleta de reservas, o Liverpool (Inglaterra) derrotou o Monterrey (México) por 2 a 1 e se classificou para a final do Mundial de Clubes da Fifa, na qual enfrenta o Flamengo no próximo sábado, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

No jogo disputado no estádio Khalifa, na cidade de Doha (Catar), o técnico alemão Jürgen Klopp optou por iniciar a partida com apenas três titulares habituais, o goleiro brasileiro Alisson, o lateral escocês Robertson e o atacante egípcio Salah.

