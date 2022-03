Livro de ex-professor guamareense bate recordes de vendas na Amazon

De autoria do Professor Airton Baracho, o livro intitulado por “A vida de um Estagiário”, bate recordes de venda no site Amazon essa semana.

O livro que se trata de uma autobiografia pode ser caracterizado também como uma espécie de diário de bordo, onde o autor registra acontecimentos importantes e relatos técnicos durante o seu estágio na Refinaria da Petrobrás em Guamaré.

Os escritos no decorrer do livro, nos apresenta uma riqueza de detalhes que nos leva ao limite de descobertas, realidades vividas, a rotina, os altos e baixos, reflexões e os hábitos de um estagiário, como eles nos condicionam e como podemos mudá-los.

Entre às 50 biografias mais lidas da semana, e em um mês mais de 2.000 acessos ao livro “A vida de um Estagiário” o autor nos diz que:

“É o início de um trabalho árduo para reconhecimento do meu trabalho literário. Todos precisam ler esse livro! ”

Ressalta sobre os medos que surgiram no decorrer da publicação:

– Publiquei esse livro com muito medo de ninguém gostar. De não ser lido e tudo dar errado. Por isso saiu primeiro em e-book em 2020, um trabalho que durou 6 anos, era um teste para descobrir se mais alguém queria conhecer essa história que explodia dentro de mim.

Em 2021 comecei esse perfil do zero (@0_aprendiz) e, todos os dias, dou a cara a tapa para divulgar esse projeto e conversar com possíveis leitores. Lembro até hoje quando saíram as primeiras resenhas, mal acreditei que vocês gostavam de “A Vida de um Estagiário”.

Isso me motivou a ir atrás de mais leitores, mais parceiros e mais resenhas. Mais pessoas precisavam conhecer o projeto. É surreal saber que, mesmo após um ano, A Vida de um Estagiário está sendo lido todos os dias. Também cometi muitos erros, fui enganado, tive prejuízo financeiro, enfim, muita coisa deu errado, não vou mentir. Mas tudo isso serviu para me fortalecer nesse processo e posso garantir que vou fazer de tudo para que esses problemas não aconteçam com outros escritores.

Ano passado, com o lançamento do livro físico, foi maravilhoso, todas as 500 edições se esgotaram. Esse ano iremos fazer uma nova tiragem e abrir a agenda para palestras.

Somos mais de 5 mil no Instagram e, todos os dias, consigo interagir cada vez mais com vocês. Mesmo em um mundo pandêmico, nós conseguimos debater literatura e medidas para impulsionar a leitura entre os jovens. Tudo isso eu devo a vocês, meus leitores, meus amigos, meus parceiros.

Estou mais motivado do que nunca para esse ano. Garanto que todos os seguidores não vão se arrepender do que vem por aí.

A segunda tiragem de A Vida de um Estagiário está sendo lapidado com muito amor e carinho para vocês. A história que fará você ver a vida de uma forma diferente. Inclusive, me comprometo, a partir de agora, a divulgar mais e mais detalhes desse lançamento oficial do livro.

É um livro para todos lerem.

Vamos continuar essa grande e linda festa no mundo dos livros! Contem comigo para o que precisarem! A literatura resiste dentro dos nossos corações! Juntos seguimos mais fortes para transformar o Brasil num país de leitores”.

