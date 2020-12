LOA 2021: Câmara de Guamaré realizará nesta quinta-feira 17, audiência Pública

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Finanças da Câmara Municipal de Guamaré/RN Vereador Edinor de Albuquerque Melo, no uso de suas atribuições legais e regimentais nos termos do RICMG, CONVIDA os vereadores/as, bem como a população em geral para participar da Audiência Pública que será realizada dia 17 de dezembro de 2020, às 10:00 horas, no anexo da Câmara Municipal de Guamaré/RN, sediada na Rua Luiz de Souza Miranda, para apresentação e discussão do PL nº 783/2020 – Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA/2021. Autoria: Poder Executivo Municipal.

Guamaré/RN, 15 de dezembro de 2020.

Edinor de Albuquerque Melo

Vereador/presidente da Comissão Permanente de Finanças

