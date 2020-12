LOA 2021 deve ser aprovada em sessão extraordinária; ultima sessão do ano será nesta terça-feira (15)

Ainda não sabemos se a LOA “Lei Orçamentária Anual” recebeu alguma emenda por parte dos vereadores. Até o presente momento não foi realizada a audiência pública com a população para as discussões.

A LOA fixa a destinação de um orçamento previsto e deve ultrapassar os R$ 200 milhões para o ano de 2021.

Desse valor, 25% precisam ser obrigatoriamente destinados a educação, 12% aplicados em saúde. O restante é de livre indicação.

A última sessão do ano promete casa cheia, porque além da discursão sobre a LOA, os vereadores devem prestar contas de seu trabalho durante do ano de 2020.

Outros se despendem do mandato, já os reeleitos deve falar do que pretendem, e desejam fazer para o povo no ano de 2021, quando voltarem do recesso parlamentar.

Porém, dia 1 de Janeiro de 2021, haverá sessão solene de posse dos vereadores eleitos, e a eleição da mesa diretora bienio2021/2022.

Caso o processo do prefeito eleito de Guamaré, Hélio Willamy, não tenho sido julgado até esta data, o presidente da câmara eleito, assumirá o poder executivo interinamente como prefeito.

O vice-presidente da câmara passa a assumir a presidência do poder legislativo interinamente, até a decisão do TSE.

A sessão ordinária desta terça-feira, dia 15 de dezembro, será realizada no anexo da câmara, localizada na Rua Luiz de Souza Miranda, às 15 horas.

