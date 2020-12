LOA é aprovada na última sessão da 13º legislatura em Guamaré

Na última sessão ordinária da 13ª Legislatura, na tarde de ontem, 22, a Câmara de Guamaré aprovou a Lei Orçamentária do município para o exercício de 2021. Antes de ser aprovada, a LOA passou pelas comissões da casa e foi discutida em audiência pública.

Em um balanço da atuação da Casa, o presidente Eudes Miranda (MDB) ressaltou a alta produtividade em pleno ano de pandemia da Covid-19 e agradeceu aos colegas de todas as bancadas pelo comprometimento para amenizar os impactos na saúde das pessoas e na economia.

Muito emocionado, Eudes Miranda agradeceu o apoio dos pares no biênio que se encerra e assumiu o compromisso com o trabalho para o novo mandato que se inicia em 1º de janeiro de 2021, quando a casa vai passar a contar com 11 vereadores.

Realizada no Anexo da Escola do Legislativo, devido a reformas no Plenário, a sessão atendeu a protocolos de segurança do combate ao novo coronavírus.

