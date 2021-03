Lockdown a partir de sábado (20), no RN; O que vai funcionar

O novo decreto do Governo do Estado vai fechar todos os serviços que não são considerados essenciais no Rio Grande do Norte. O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira, 17, pela governadora Fátima Bezerra (PT), que justificou no agravamento da pandemia da Covid-19 nos últimos dias.

O decreto com medidas restritivas mais duras será publicado até sábado, 20, quando entrará em vigor.

Segundo a governadora, o novo decreto terá duração de duas semanas, valendo entre os dias 20 de março e 3 de abril, podendo ser prorrogado, caso a crise sanitária não tenha sido amenizada.

As novas medidas seguem recomendação do comitê de especialistas da Secretaria de Saúde Pública (SESAP/RN), com base no Decreto 29.541 de 20 de março de 2020, que fechou escolas, comércio, shoppings, restaurantes, lanchonetes, praças de alimentação, praças de food trucks, bares e similares e todas as outras atividades que geram aglomerações e que não são consideradas essenciais.

Paralelamente, o comitê apresentou uma lista com quase 30 atividades consideradas essenciais e que devem continuar funcionando mediante o cumprimento de protocolos sanitários (veja lista nesta página).

O documento do comitê de especialistas tem como objetivo servir de base para as tomadas de decisões do Governo do Estado no âmbito do controle da doença. Ele é resultado de uma discussão em web-conferência no dia 15 de março, na qual foi feita uma reavaliação dos riscos epidemiológicos e do sistema de assistência à saúde.

A análise levou em conta a tendência da epidemia da Covid-19 no estado conferida pelo indicador composto e a análise dos dados assistenciais do Regula RN, que mede a taxa de ocupação de leitos críticos e clínicos em tempo real.

As novas recomendações emitidas consideraram o aumento do número de casos e óbitos por Covid-19 no RN, a taxa de ocupação de leitos críticos indicando a saturação do sistema de saúde no estado, bem como a lista de espera por leito Covid nas centrais de regulação, que há mais de sete dias mantém uma fila sustentada de mais de 100 pessoas.

Pode continuar funcionando mediante o cumprimento de protocolos de segurança sanitária:

– Oficinas de veículos automotores, máquinas e equipamentos agrícolas;

– Locadoras de máquinas e equipamentos agrícolas;

– Lojas de suprimentos agrícolas;

– Podólogos;

– Serviços de saúde;

– Serviços de segurança privada;

– Supermercados; Mercados; Hipermercados; Quitandas; Açougues; Peixarias; Padarias;

– Distribuições de alimentos;

– Serviços de Delivery;

– Loja de autopeças;

– Postos de combustíveis;

– Farmácias, drogarias e similares;

– Lojas de artigos médicos e ortopédicos;

– Hotéis, flats, pousadas e acomodações similares;

– Lojas de material de construção;

– Locadoras de máquinas e equipamentos para construção;

– Petshops, hospitais/clínicas de veterinária;

– Locadoras de máquinas, equipamentos e bens tangíveis;

– Atividades de agências de emprego;

– Atividades de agências de trabalho temporário;

– Lojas de reparos de computadores e bens pessoais e domésticos;

– Lavanderias;

– Serviços funerários;

– Atividades financeiras e de seguros;

– Imobiliária com serviços de vendas e/ou locação imóveis;

– Transportes Públicos coletivos ou não (ônibus, trens, táxis, transportes por aplicativos e outros);

– Correios e serviços de entregas;

– Transportadoras;

– Imprensa.

