Lockdown aos domingos e toque de recolher a partir das 20h começará neste sábado

Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (5), o governo do RN anunciou as novas medidas restritivas adotadas para o enfrentamento do avanço da Covid-19.

Após analisar uma série de novas recomendações enviadas pelo Comitê Científico do RN, a governadora Fátima Bezerra decretou que a partir deste sábado (6) o toque de recolher terá início às 20h até as 6h do dia seguinte e nos domingos o toque de recolher fica estabelecido em tempo integral. Todas as medidas anteriores publicadas no decreto seguem as mesmas.

Durante a entrevista, a governadora alerta a população que abrir leitos não é o suficiente para solucionar o colapso que o estado enfrenta. “O Rio Grande do Norte vive pré-colapso no sistema de saúde. Todos os esforços têm sido feitos para disponibilizar mais leitos, mas, como temos alertados, isso tem limites. A começar pela exaustão dos nossos profissionais e a crise de desabastecimento, sobre a aquisição de insumos, que já se verifica em todo o país. Não vou iludir a população dizendo que basta abrir leitos para resolver a situação. Nesse momento, se faz imperativo aumentar o isolamento social”, diz Fátima.

A governadora implorou que todos sigam a risca todas as recomendações decretadas, pois o estado não pode mais ficar imerso em tanta dor. “Não vacilarei um só segundo em tomar todas as medidas que forem necessárias para salvar a vida do povo do Rio Grande do Norte”, afirmou emocionada.

O decreto com novo detalhamento sobre toque de recolher ainda será publicado pelo governo.

(Visited 19 times, 19 visits today)