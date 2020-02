Lotérica abre neste sábado de Carnaval até 12h

A Lotérica Maré da Sorte abre neste dia (22), sábado de carnaval até às 12h, e reabre somente na quarta-feira de cinzas, dia (26). O início do expediente será às 12h no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento das agências da caixa.

