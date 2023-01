Luciene Silva: Prefeito Arthur Teixeira nomeia a diretora do HMLM

O Prefeito do Município de Guamaré, Arthur Teixeira, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município, nomeia a Direção Administrativa do HMLM – MARIA LUCIENE SILVA. A portaria de nomeação nº 094/2023 já foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (05).

Nota do Blog: O prefeito Arthur Teixeira acertou em cheio em ter nomeado a servidora Luciene Silva, para a direção do Hospital Manoel Lucas de Miranda. Muito competente!