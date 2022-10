Luiz Willamy: Guamaré tem um craque que decide jogo no peito e na raça!

Guamaré tem formado campeões em várias modalidades esportivas no município. No futebol de campo não tem deixado a desejar com seus talentos. A cidade tem um celeiros de atletas bom de bola.

A boa noticia que circula nas redes sociais, grupos de WhatsApp e blogs da região e do estado deste o final da tarde desta quarta-feira (19), noticia que foi um craque de Guamaré que decidiu uma partida de futebol logo em sua estreia no time.

Refiro-me a Luiz Willamy, um jogador jovem cheio de garra, vontade, sonhos e ousadia, que joga um futebol arte com a alma quando está em campo.

Defendendo o tricolor na cidade de Goianinha no estádio Nazarenão, o time Mossoroense encarou um osso duro de roer, o Atlético Potengi no confronto válido pela sexta rodada da segunda divisão.

Sabe aquela partida que dar gosto de assistir em pé na arquibancada gritando o nome do seu time?. O jogo foi emoção do inicio ao final, porque as duas equipes tiveram muitas oportunidade claras de gols.

O juiz da partida teve trabalho para controlar a emoções dos atletas, pois mais parecia um jogo entre Brasil e Argentina, mas quem aproveitou melhor as lanches saiu vencedor do duelo.

O tricolor Mossoroense precisava da vitória a qualquer custo, foi então que o técnico usou sua arma secreta que estava no banco de reserva. O craque Luiz William, que entrou em campo com o pé direito, e logo na sua estreia conseguiu mudou a história do jogo.

Na primeira oportunidade que teve de gol, ele aproveitou o bate cabeça na área do setor defensivo, para colocar com classe a bola onde a coruja dorme, e fazer o gol da vitória do tricolor de aço no peito e na raça.

A partida terminou Baraúnas 1 x 0 Atlético Potengi, sendo considerado um ótimo resultado conquistado fora de casa.

Luiz Willamy reside na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré. Ele é filho de Berg da Farmácia, um atleta que conseguiu com trabalho mostrar em campo seu talento, decidindo o jogo com um golaço e dando a vitória a camisa que defende do Baraúnas.