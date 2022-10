Lula foi absolvido só se for pelo Bonner, diz Bolsonaro

Em debate na Globo, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira (28.out.2022) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja indicar o apresentador William Bonner para um cargo de ministro no STF (Supremo Tribunal Federal). O encontro entre os candidatos é mediado pelo jornalista. O chefe do Executivo também chamou o petista de “bandido” depois de acusar Lula diversas vezes de “mentir”.

“Lula, você dizer que foi absolvido? Só se for pelo Bonner. Se ele vai repetir aqui que você foi absolvido. Eu acho que o Bonner vai ser indicado para um possível hipotético impossível governo teu para ser ministro do Supremo Tribunal Federal”, disse Bolsonaro.

O chefe do Executivo já havia dado declaração semelhante em setembro ao criticar a condução da sabatina com os candidatos à Presidência da República pelo Jornal Nacional, da Rede Globo. Em sabatina no telejornal, Bonner falou que Lula não devia “nada” à Justiça.

