Lula nomeia assessor envolvido em quebra de sigilo do caseiro do caso Palocci

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou Jeter Ribeiro de Souza para o cargo de assessor do gabinete adjunto de informações do gabinete pessoal do presidente da República. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) desta terça-feira (17).

Jeter se envolveu na violação de sigilo do caseiro Francenildo Costa, em 2006. Na época, ele era gerente da Caixa Econômica Federal e imprimiu o extrato bancário de Francenildo a pedido do então presidente do banco, Jorge Mattoso. O caso levou, em março de 2006, à queda de Antonio Palocci do Ministério da Fazenda do primeiro governo de Lula.

Jorge Mattoso revelou depois, em depoimento, que havia entregado a Palocci o extrato da conta poupança. A Polícia Federal concluiu que o ex-ministro fora o mandante da quebra ilegal de sigilo.

Em 2006, Francenildo afirmou que o ex-ministro frequentava uma casa de bingos usada por lobistas interessados em fechar negócios com o governo. Para a Justiça Federal, a quebra de sigilo da conta bancária de Francenildo foi uma forma de Palocci intimidar o caseiro.

Em fevereiro de 2011, no primeiro mandato de Dilma Rousseff (PT), Jeter foi nomeado assessor da então presidente.

R7