Luto: Policial Militar aposentado é morto durante assalto em parque eólico no RN

Um policial militar aposentado foi morto durante uma troca de tiros com assaltantes na noite desta quinta-feira (4) em um parque eólico de São Miguel do Gostoso, no litoral Nordeste potiguar.

A vítima foi identificada como o sargento da reserva Neuton Alves, de 56 anos.

De acordo com a PM, o homem trabalhava como vigilantes do parque eólico junto com outro policial, quando cerca de 10 homens armados chegaram ao local.

O sargento aposentado reagiu e entrou em confronto com os bandidos, mas foi atingido e morreu ainda no local, antes de qualquer socorro médico.

A suspeita da polícia é de que os criminosos foram ao local para roubar as armas dos vigilantes.

Após o crime, policiais fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O policial estava aposentado desde 2020, quando foi para a reserva por ter atingido a idade máxima para o serviço ativo na corporação (55 anos). Ele atuou por 29 anos e 9 meses na PM.

