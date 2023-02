Macau: audiência pública da Corregedoria-Geral do MPRN quer ouvir a população, gestores públicos e demais autoridades

A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) convida os cidadãos de Macau, Guamaré, Galinhos, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Pedra Grande, Pendências e Alto do Rodrigues para uma audiência pública regional marcada para acontecer no próximo dia 2 de março, em Macau.

A intenção é ouvir a população dos Municípios para aprimorar a atuação ministerial. O evento será realizado das 9h às 12h, na Associação Porto de Ama – Centro de Cultura, localizada na Rua Martins Ferreira, n. 198, em Macau.

Também estão sendo convidados para a audiência, os Promotores de Justiça das Promotorias de Justiça de Macau, Pendências e São Bento do Norte, as autoridades locais e regionais, os representantes de instituições e os líderes comunitários. Todo cidadão será igualmente bem-vindo.

Para que o evento cumpra a sua finalidade de debate comunitário e social, a Corregedoria-Geral estará à disposição de quaisquer interessados com o objetivo de ouvir notícias, sugestões ou reclamações sobre o funcionamento das unidades do Ministério Público.

Ainda durante a audiência pública, a convite da Corregedoria, a promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional às promotorias de Justiça de defesa do Meio Ambiente, Rachel Germano irá proferir a palestra “Impactos socioambientais dos empreendimentos de energia eólica”. Tudo isso, visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados pelas Promotorias de Justiça que integram a região.

Para outras informações, sugestões e críticas, o cidadão pode entrar em contato com a Corregedoria-Geral pelo (84) 98863-4582 e pelo e-mail cgmp@mprn.mp.br. Confira o edital de chamamento para a audiência clicando aqui.

Fonte: MPRN