Macau: Câmara aprova Requerimento do vereador Robson em prol do movimento ‘Macau no Grau’

Na noite de quarta-feira (26), durante Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Macau, os vereadores aprovaram pela unanimidade o Requerimento do vereador Robson de Macau (União Brasil) em prol do movimento ‘Macau no Grau’. Representantes do movimento acompanharam a votação, e agradeceram ao parlamentar pela iniciativa e apoio.

O Requerimento

O requerimento solicita ao Poder Executivo, à criação de Projeto de Lei para incluir o ‘Macau no Grau’ no calendário anual de eventos do município já a partir de 2023, dentro das festividades de emancipação, que acontece em setembro. O evento entraria na programação a ser realizado sempre no primeiro domingo do referido mês.

Palavra do Vereador

“Vamos cobrar agilidade do prefeito Zé Antônio na elaboração do projeto. O evento este ano não aconteceu devido alguns contratempos e questionamentos do MP. Nosso mandato vai promover um amplo debate sobre o assunto, convocando autoridades municipais e estaduais. Nosso gabinete está de portas abertas para à população, e fica aqui o nosso apoio ao movimento do Grau”. Declarou o vereador Robson.

Blog Wallace Atlas