Macau: Câmara Municipal arquiva processo contra Pintinho

Foi votada nesta quarta-feira (05), Câmara Municipal de Macau o recebimento da denúncia contra o vereador Jailton Medeiros, mas conhecido por Pintinho por improbidade. Mas foi arquivado por 10 votos a 1.

Só o vereador Emmanuel Clécio – (Kekel), votou a favor da abertura do processo contra Pintinho pela Câmara.

O que estranha, é que recentemente houve uma reclamação popular para reabertura de um processo já votado do ex prefeito Dr. Zé Antônio, e o mesmo vereador Kekel também pediu arquivamento, mas rejeitaram o requerimento do parlamentar e a câmara manteve o processo do ex prefeito aberto.

Ou seja, a Câmara Municipal, com exceção de Kekel, reabriu um processo já votado 10 anos atrás do médico Dr. José Antônio Menezes, mas arquivou um processo sobre as finanças do vereador Pintinho quando foi presidente da Câmara.

O blog entrou em contato com o vereador Kekel. Ele disse que “isso é jogada ensaiada, afinal, tanto parte da oposição quanto o governo querem ferrar o médico pré candidato a prefeito Dr. Zé Antônio”. Isso pode ser retribuição”. Comentou.

