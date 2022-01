Macau cancela carnaval de rua

A Prefeitura se Macau decidiu suspender a realização das festividades carnavalescas desse ano. A informação foi confirmada por meio de nota.

Confira nota na íntegra

Carnaval 2022-Nota à população

Visando proteger a vida da população macauense, tendo em vista que o momento atual ainda exige medidas para evitar a contaminação e a propagação do Coronavírus, a Prefeitura de Macau comunica que as festividades carnavalescas que estavam previstas para este ano de 2022 estão suspensas.

Para chegar a essa decisão, o Prefeito José Antônio de Menezes levou em consideração a necessidade de se evitar grandes aglomerações em virtude da circulação da variante Ômicron e do surto de síndromes gripais no Rio Grande do Norte.

O município de Macau publicará decreto na próxima terça-feira, 18, oficializando a decisão e informando à população as normas que entrarão em vigor para o período de Carnaval.

Macau (RN), 12 de Janeiro de 2022.