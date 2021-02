Macau: Centro de Abastecimento Farmacêutico já está funcionando no hospital

Mais uma medida da gestão do médico José Antônio Menezes, dentro do plano de ação que visa buscar o equilíbrio das finanças do município, a partir do corte de despesas.

O prédio alugado, onde funcionava o Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF) foi entregue ao proprietário e o setor já está funcionando no Hospital Antônio Ferraz.

Com implantação da nova CAF, no Hospital Municipal Antônio Ferraz, o município passa a economizar R$ 120 mil, nos próximos quatro anos, somente com aluguel.

A Secretária de Saúde, Terezinha Menezes vem acompanhando de perto, a execução do planejamento estratégico da pasta, tendo em vista o corte no custeio da máquina pública e a melhoria no atendimento ao usuário do SUS. Asscom/PMM

