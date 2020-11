Macau: Decisão judicial obriga o ex-prefeito Afonso Lemos a devolver mais de R$ 13 milhões a prefeitura

O prefeito de Macau, Túlio Lemos, ontem fez uma live chamando o candidato que lidera as pesquisas, Dr. Zé, de corrupto. Assim como xingou do mesmo jeito Flávio, ex prefeito, hoje aliado de Zé.

O que ocorre é que Túlio está esquecendo que ele está xingando os outros daquilo que juízes e tribunais dizem que ele é.

Veja só, olhe o despacho do juiz da 2ª vara da comarca de Macau ordenando o pai do prefeito, Afonso Lemos, devolver aos cofres públicos do município de Macau mais de 13 milhões de reais.

Valor na petição inicial deste processo.

O cômico da história é o seguinte: essa condenação foi por um desvio do FNDE para construção de uma creche em 1991. Em que Túlio era chefe de gabinete do governo do pai.

Em 2019 os tribunais de contas da união e do Estado obrigaram Túlio incluir o pai na dívida ativa do município, assim como processar o pai pedindo a devolução deste dinheiro, sob pena de ser processado por RENÚNCIA DE RECEITA!

Que ironia, o prefeito que mais acusa ex-prefeitos foi obrigado a cobrar do próprio pai na justiça!

Qual a moral que um político desses tem para falar em corrupção?

