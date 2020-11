Macau: Direito de resposta ao partido do PCdoB

Nota de Esclarecimento

Fui surpreendido com uma notícia publicada no Blog Guamaré Dia, no dia 29 de outubro de 2020, intitulada: “Com o deferimento da candidatura de Zé Antônio, união de Túlio e Raimundo é articulada na calada da noite em Macau”.

A matéria especulativa e inverídica finaliza dizendo: “O encontro político, de acordo com o que informou a abelhinha do Blog, foi costurado pelo sindicalista Dedé Galinha (PCdoB).

Em primeiro lugar, não estou participando do processo eleitoral de Macau em favor de qualquer candidato a prefeito e que meu posicionamento político será o do PCdoB-Macau, ao qual sou filiado e militante.

Em segundo lugar, já em 02 de julho de 2019, em reunião, o Comitê Municipal, após análises e discussões sobre o quadro político nacional, estadual e municipal, o PCdoB-Macau, definiu lutar pela formação de uma Frente Ampla com os partidos do campo popular em defesa da democracia, contra o desemprego, contra a retirada de direitos do povo e das trabalhadoras e dos trabalhadores, pela retomada dos investimentos públicos em setores essenciais, em particular na educação e saúde.

Uma frente capaz de lutar pela retomada dos investimentos da Petrobras no Rio Grande do Norte, dentro de um projeto de desenvolvimento regional, abrindo espaços e ampliando a participação das empresas privadas na exploração de petróleo, gás e refino, o que será capaz de gerar mais de 50 mil empregos diretos e indiretos em nossa região.

Com exceção do PT e do PSOL, todos os demais partidos que disputam o mandato de prefeito e vice em Macau, são da base aliada do presidente Jair Bolsonaro e, em sintonia com o governo federal, aprofundarão o ataque aos servidores municipais, implementando uma reforma administrativa perversa, como a da previdência municipal, aumentando às contribuições mensais dos servidores públicos em até 32% e congelando salários pelos próximos 4 anos, demissão de funcionários efetivos, precarização da saúde, educação e limpeza pública, além de implementarem a farra dos cargos comissionados e contratados.

No âmbito estadual, lutamos intensamente pelo já exitoso Governo Fátima, que assumiu o Estado do Rio Grande do Norte, em situação pré-falimentar com dívidas de mais de 4 bilhões de reais, escolas em ruínas, saúde precarizada e servidores com 4 meses de salários atrasados e sem receberem o 13º salário por mais de 2 anos seguidos.

Portanto, meu posicionamento político estará sintonizado com as orientações do PCdoB, que em breve se pronunciará.

Agradeço a oportunidade para os esclarecimentos, afirmando serem inverídicas as afirmações a mim relacionadas na publicação veiculada neste conceituado Blog.

José Araújo – Militante do PCdoB-Macau-RN

