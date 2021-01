Macau: Dr. Zé Antônio é empossado no terceiro mandato de prefeito

Eleito para um terceiro mandato no Poder Executivo, o prefeito de Macau, José Antônio Menezes (DEM), tomou posse na tarde desta sexta-feira, 1º de janeiro. Na oportunidade, o vice-prefeito, Rodrigo Aladim (PSDB), também foi empossado no cargo.

A sessão especial foi realizada no plenário da Câmara Municipal, e foi presidida pelo presidente interino, vereador Oscar Paulino (PSD).

José Antônio e Rodrigo Aladim leram o termo de juramento, prometendo exercer os cargos com honradez e retidão, bem como assinaram o livro de posse, onde foram declarados oficialmente prefeito e vice-prefeita de Macau para o mandato no período de 2021 a 2024.

Em seu discurso, o prefeito lembrou do principal desafio neste terceiro mandato no executivo, quando inicialmente vai enfrentar a pandemia e reestruturar todo o setor de saúde do município.

Dr. Zé Antônio também falou das principais metas e desafios para este novo mandato. Dentre os principais desafios, segundo ele, estará a luta para a diminuição das desigualdades sociais e para resgatar o protagonismo de Macau no cenário econômico, político e cultural no RN. O médico não escondeu o orgulho e a alegria de assumir mais um mandato de prefeito.

No discurso de posse, Dr. Zé Antônio também saudou os seus familiares, o pároco João Batista, que compôs a mesa de autoridades, e ainda o vice-prefeito Rodrigo Aladim, além dos vereadores, conclamando todos a um grande pacto em prol do desenvolvimento da cidade e do resgate da cidadania das pessoas. “Voltei para cuidar da nossa gente”, disse. (Assecom/PMM). Fotos: Clarissa Célica.

