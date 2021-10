Macau é a primeira colocada do Estado do RN em duas categorias no Prêmio Band Cidades Excelentes

Governado há pouco menos de dez meses pelo médico José Antônio de Menezes, o município de Macau foi um dos destaques na etapa estadual do “Prêmio Band Cidades Excelentes”, com o primeiro lugar nos pilares Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Socieconômico e Ordem Pública.

O resultado reflete indicadores atuais, tendo a última coleta de dados, sido realizada nas plataformas do Governo Federal em 04 de outubro.

Realizado em parceria com o Instituto Aquila, que desenvolveu o Índice de Gestão Municipal Áquila (IGMA), o prêmio é direcionado a todas as cidades do país. A cerimônia aconteceu no auditório de Fiern, no início da noite desta quinta-feira, 21, com a presença da Governadora Fátima Bezerra, entre outras autoridades e gestores de municípios potiguares.

Com essas posições, a participação está garantida na concorrência com outras cidades do país, na etapa nacional que está programada para ocorrer no mês de novembro. “Quero agradecer a toda nossa equipe que tem se esforçado e feito a diferença. Essa conquista é muito valorosa para todos nós”, declarou o prefeito José Antônio de Menezes, que compareceu à solenidade acompanhado do filho e secretário de Esporte e Juventude, Rodrigo Menezes.

Na Infraestrutura, Macau se destacou entre os municípios acima de 30 mil habitantes. Nesse quesito, as cidades foram avaliadas pelas condições ambientais urbanas, habitacionais, serviços coletivos urbanos, abastecimento de água, frotas de veículos por habitante e deslocamento de casa para o trabalho em menos de uma hora.

No pilar do desenvolvimento socieconômico e ordem pública, o município de Macau também levou o primeiro lugar. Nessa categoria foram analisados o pib per capita, índice gini da renda domiciliar per capita, jovens com 25 anos ou mais que completaram o ensino médio, pessoas com 25 anos ou mais que completaram o ensino superior.

Ainda em relação a premiação em desenvolvimento socieconômico e ordem pública, foram avaliados a percentagem de pobres na população, renda domiciliar per capita, percentagem da população economicamente ativa empregadas, taxa de homicídios, taxa de homicídios por arma de fogo e taxa de mortes no trânsito.