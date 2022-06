Macau e demais regionais da Polícia Civil funcionarão 24h todos os dias da semana

A partir do dia 4 de julho todas as dez regionais da Polícia Civil passarão a funcionar 24h por dia, inclusive durante finais de semana e feriados. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (30), pela Polícia Civil. Até então, somente as delegacias regionais de Caicó e Mossoró ofereciam atendimento das 8h às 18h e, depois, regime de plantão até as 8h do dia seguinte.

Segundo a Polícia Civil, a partir da segunda-feira (4), as outras oitos delegacias regionais terão expandidos os seus horários de atendimento e passarão a funcionar da mesma forma: das 8h às 18h em horário normal e, após esse horário, terão regime de plantão, das 18h até às 8h do dia seguinte, em qualquer dia da semana.

O investimento do Poder Público para viabilizar a expansão do serviço, de acordo com a assessoria do Governo do Estado, é de R$ 4.132.752,00. Ao todo, as delegacias regionais recebem e registram autuações e ocorrências policiais de 142 municípios.

Confira a lista das dez Delegacias Regionais de Polícia:

– 1ª Delegacia Regional de São Paulo do Potengi

– 2ª Delegacia Regional de Mossoró (já tinha esse regime de atendimento)

– 3ª Delegacia Regional de Caicó (já tinha esse regime de atendimento)

– 4ª Delegacia Regional de Pau dos Ferros

– 5ª Delegacia Regional de Macau

– 6ª Delegacia Regional de Nova Cruz

– 7ª Delegacia Regional de Patu

– 8ª Delegacia Regional de Alexandria

– 9ª Delegacia Regional de Santa Cruz

– 10ª Delegacia Regional de João Câmara