Macau e Guamaré terão abastecimento reduzido em 50% até a próxima segunda-feira (3)

Os municípios de Macau e Guamaré, além das comunidades de Barreira, Diogo Lopes, Mangue Seco, Umarizeiro e Baixa do Meio, que pertencem a estes municípios, terão o abastecimento reduzido em 50% a partir desta quarta-feira (28) até a próxima segunda-feira (3).

A redução no fornecimento de água foi provocada por um problema registrado em um conjunto motor bomba integrante do sistema de abastecimento destes municípios. Para minimizar o impacto, a Caern está realizando manobras para que o abastecimento não seja totalmente interrompido e para que os moradores destes municípios tenham água nas torneiras para o uso em tarefas essenciais do dia a dia, como cozinhar, tomar banho e lavar as mãos. Mas é importante destacar a necessidade do uso consciente da água, especialmente pelos próximos dias.

O conserto do conjunto motor bomba deve ser concluído até o próximo sábado (1), mas devido a pressurização gradual da rede, o abastecimento deverá ser normalizado num prazo de até 48 horas após a conclusão do serviço.

(Visited 1 times, 1 visits today)