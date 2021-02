Macau: Em um mês, nova gestão agenda mais de 50% do total de mamografias realizadas em 2020

Os primeiros dias da atual gestão municipal em Macau têm sido de muito trabalho e aos poucos os resultados começam a surgir. Conseguir agendar uma mamografia, por exemplo, era uma verdadeira saga para as mulheres macauenses nos últimos anos.

Entretanto, somente no mês de janeiro, mais de 70 mamografias foram marcadas e este número correspondeu a mais de 50% do total que foi realizado em mamografia no município em 2020.

A gestão do prefeito e médico José Antônio Menezes, também vai intensificar a coleta de material citopatológico (preventivo). Somente na última semana, mais de 30 mulheres realizaram mamografias e a Secretaria Municipal de Saúde continuará dando prioridade para pacientes na idade entre 50 a 69 anos.

Para a Secretária de Saúde, Terezinha Menezes: “é importante que as mulheres voltem a ter acesso a exames para prevenção de doenças e a mamografia é fundamental para saúde da mulher”, concluiu.

Sobre o exame

O exame de mamografia é a principal tecnologia a serviço das mulheres para o diagnóstico precoce do câncer de mama – que implica em maiores chances de vencer a doença.

