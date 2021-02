Macau: Equipes de combate às endemias voltam ao enfrentamento ao Aedes aegypti

Um momento marcante para a saúde de Macau. Após vários anos de esquecimento, o trabalho ao enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti retorna as comunidades mais distante da sede do município.

Neste sábado, 06, os agentes de endemias visitaram residências, nos distritos de Salinópolis e Quixabas para iniciar as atividades de eliminação de criadouros do mosquito e também realizar o trabalho educativo com as comunidades. No domingo, 07, a comunidade de Tambaú recebeu a visita dos agentes, que voltaram novamente a Quixabas.

Para o coordenador, Rainerio Alves: “Este trabalho é de grande importância para reduzir o índice de infestação predial e também para conscientizarmos a população sobre os cuidados necessários e a adoção de medidas para eliminar os focos de proliferação do mosquito”, declarou.

A Secretária Municipal de Saúde, Terezinha Menezes, destaca: “As pessoas estão muito focadas na COVID-19, mas não podemos esquecer que a dengue e as outras arboviroses (Zika vírus, chikungunya e febre amarela), também causam adoecimento e mortes. Então, devemos ter o cuidado necessário para eliminar os criadouros em nossas casas e evitar assim a proliferação”, alertou.

