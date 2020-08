Macau: Ex-secretário aliado do prefeito Tulio Lemos agora está com Zé

O ex-secretário de desporto da cidade de Macau, o jovem articulador politico, Denny Thierry, confirmou na manhã deste sábado (29), apoio ao projeto político do pré-candidato a prefeito Dr Zé Antônio Menezes.

Ao lado do pré-candidato a vereador Givagno Patrese e do amigo Geovane Félix, o articulador Denny participou de um bate-papo bastante produtivo com o médico amigo.

Denny que tem na veia o sangue político, filho do ex-secretário de esporte Dida, sobrinho do ex-prefeito Tatá, primo da ex-vereadora Odete Lopes e sobrinho do advogado, jornalista Luiz Bicudo.

Atualmente, Denny participava da equipe de coordenação jovem do pré-candidato Rodrigo Aladim (PSDB), no entanto, depois de uma conversa bastante amistosa com Dr Zé, o jovem militante resolveu optar pelo projeto político do médico amigo.

“Fiquei bastante envaidecido e feliz quando recebi uma ligação do meu amigo e pré-candidato a vereador Givagno dizendo que Zé gostaria muito de conversar comigo, e depois de uma conversa agradabilíssima, não tive mais nenhuma dúvida que Dr Zé, realmente é o melhor nome para colocar a nossa cidade nos trilhos do desenvolvimento e do progresso. Quero fazer parte de um novo capítulo e de uma nova realidade que viverá minha cidade a partir de 2021”, finalizou Denny.

O final de semana começou bastante movimentado nos bastidores da política da nossa querida capital do sal. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos que promete esquentar a política na terra de Monsenhor Honório. Blog Locutor Leão.

