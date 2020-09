Macau: Grande carreata marca a largada da campanha Zé Antônio e Aladim

O verde da esperança tomou conta das ruas de Macau, na tarde deste domingo, 27, quando o candidato a prefeito José Antônio Menezes, DEM, fez o lançamento oficial da sua candidatura. Ao lado do seu companheiro de chapa, Rodrigo Aladim (PSDB), ele percorreu os principais bairros da cidade em carreata.

Durante todo o percurso, o médico José Antônio Menezes juntamente com toda a sua equipe de campanha e os candidatos a vereador retribuiu com muito carinho as manifestações calorosas da população macauense.

Ao falar para a multidão que acompanhava a carreata, José Antônio Menezes destacou a sua experiência para reconstruir a cidade e devolver a dignidade ao cidadão. “Vamos retomar o crescimento de Macau e resgatar a cidadania da nossa gente com políticas públicas para todos”, destacou José Antônio, que já foi prefeito por dois mandatos(1997/2004).

