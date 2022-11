Macau: GTO prende homem acusado de ter participado do assalto na Ilha de Santana

O Grupo Tático de Operações – GTO de Macau prendeu ainda na manhã de hoje (22), um homem acusado de ter participado do assalto a uma residência na ilha de Santana, distrito de Macau, na noite desta segunda-feira (21).

O suspeito foi conduzido a 5ª Regional da Policia Civil de Macau, onde foi reconhecido pelas vítimas, e desta forma, sendo realizado os devidos procedimentos legais.

As diligências, após a realização do roubo praticado pelo autor do fato juntamente com outro comparsa, resultaram na recuperação dos bens, entre eles um veiculo tipo SPIN cor prata, placa OWB0D75 e uma arma apreendida.

A 1ª CIPM continuará com a intensificação do policiamento ostensivo visando manter a ordem pública e a paz social.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade de Macau, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 996918880 – 35211581 – 190, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Polícia Militar, servir e proteger!