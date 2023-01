Macau: GTO prende mulher acusada de tráfico e esposo é procurado pela polícia

Na manhã desta quinta-feira (12) o GTO de MACAU foi acionado para atender uma ocorrência de violência doméstica contra uma criança de iniciais D.V.R.C que estava chorando muito alto ao ser agredido, na 1ª Ilha de Santana, em um 1º andar de frente aos apartamentos de Charles.

Ao chegar ao local à guarnição identificou a residência sendo de DALVAN AMARO CANELA e KAMILE VITORIA ALVES RIBEIRO conhecido como DALVAN FILHO DE MACARRÃO, velho conhecido pela polícia por tráfico drogas.

Ao subir as escadas ainda dava para ouvir a criança chorando muito e o pai agredindo-a verbalmente. Foi então que a PM pediu para abrir a porta, e adentrou na residência com a autorização da mãe da criança.

E ao visualizar a criança ainda chorando e toda molhada os PMs se aproximaram e visualizaram no corpo da criança vários hematomas, no rosto e no ombro. Em seguida foi perguntada a mãe o que tinha acontecido, e ela relatou que seu marido havia batido no filho deles.

Diante das lesões e relatos da mãe, foi perguntado pelas roupas da criança, e a mãe disse que estava no quarto em uma bolsa, e ao abrir essa bolsa a PM imaginando encontrar as roupas da criança foi encontrado lâminas de barbear, papel filme, saquinhos para embalagem de drogas, dois relógios, uma porção de maconha pesando aproximadamente 34g e dinheiro fracionado.

Diante dos fatos foi mantido contato com o conselho tutelar para fazer acompanhamento da criança e da mãe até a delegacia para os procedimentos. O agressor da criança conseguiu fugir pela área de serviço da residência, a companheira de DALVAN foi autuada pelo crime de tráfico de drogas e DALVAN quando encontrado vai ser autuado pelas lesões corporais causadas no seu próprio filho.

A polícia continua as buscas pela pessoa de DALVAN, e pede a ajuda da população que denuncie anonimamente ligando para o 190 ou pelo WhatApp 99691-8860 – Caso vejam DALVAN pelas vias públicas.

Com Informações da Policia Militar