Macau, Guamaré e comunidades terão abastecimento retomado nesta sexta (21)

As cidades de Macau, Guamaré e comunidades estão com abastecimento suspenso. A Caern faz intervenção em trecho do sistema que atende a região.

A previsão é religar o sistema no final da tarde desta sexta (21). Após a conclusão do serviço são necessárias 72 horas para normalização.

As comunidades afetadas são:

Mangue Seco, Lagoa Doce, Lagoa de Baixo, Umarizeiro. Baixa do Meio, Diogo Lopes, Barreiras, Soledade e Papagaio que pertence ao município de Macau.