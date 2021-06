Macau: Guarda Municipal realiza Treinamento de Patrulhamento Tático ROMU para melhor atender o cidadão

A prefeitura de Macau ciente da necessidade de investir no setor de segurança vem tornando cada vez mais a Guarda Civil um importante aliado da sociedade Macaueense. Na última segunda-feira, dia 31 de Maio, foi iniciado um treinamento de Patrulhamento Tático ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) para os agentes da GM.

Investimento

Foram três dias de treinamento intensivo totalizando 36 horas, com a participação de GMs e um instrutor. A proposta do prefeito José Antônio, junto ao comando da guarda municipal desde que assumiu o governo, é oferecer ao efetivo da ROMU o conhecimento de técnicas para fortalecer o trabalho realizado e oferecer à população mais segurança no dia a dia.

GMs Capacitados

Os GMs passaram por instruções de Tática Individual e em grupo com utilização de técnicas em ações operacionais, posições de tiro com armas primária e secundária, táticas de combate, ações em deslocamento e em caminhada, como também transposição de obstáculos.

Durante a capacitação os agentes da GCM recebem instruções relacionadas a prática de técnicas de abordagem policial, onde tiveram a oportunidade de aprimorar as operações de abordagem à pessoa, veículos e edificações, e ainda ampliaram o conhecimento sobre a análise das legislações, doutrinas e condutas relacionadas a esses tipos de abordagens.

Instrutor Especialista

O curso foi realizado pela empresa Perfect Treining Instruções e Treinamentos Táticos que tem como Coordenador de ensino/instrutor o GCM Danilo Roque. Roque que é GCM na cidade de Guamaré/RN. Um agente preparado, formado em Segurança Pública, e especialista em Políticas e Gestão em Segurança Pública, isto já credencia a riqueza da formação que os GMs de Macau receberam durante três dias.

Comandante da GM

Para Junior Miguel, comandante da Guarda Municipal de Macau, os profissionais que trabalham no grupamento especializado prestam um serviço de extrema importância para sociedade. “Uma educação continuada para aprimorar as técnicas e atender os munícipes com excelência. A cidade ganha com profissionais treinados e capacitados, podendo atender toda demanda com excelência e exigindo do profissional o conhecimento técnico para cada vez mais prestar um atendimento à população com qualidade”, Comentou .

É fundamental que a equipe de segurança da Guarda Municipal esteja em constante treinamento e pronta para a ação em qualquer momento. Toda operação exige métodos e processos adequados e a padronização dessas técnicas faz toda a diferença no seu dia a dia.

GMs preparados

O grupamento da ROMU que atua todos os dias nas ruas da sede, e da zona rural do município de Macau, passaram por instruções teórica e práticas de técnicas e procedimentos durante os três dias de curso. Os GMs se qualificaram para atender melhor as demandas por segurança pública exigida pela sociedade que confia no trabalho dos guerreiros da Guarda Municipal.

Empresa reconhecida

A formação dada aos GMs de Macau foi feita por uma empresa reconhecida, e a ideia é que após essa capacitação, outros grupamentos da ROMU do RN sejam formados por uma empresa de nome, e que tenha em seu quadro instrutor altamente capacitado, como Danilo Roque, um agente de segurança que estudou e se capacitou para ensinar o que aprendeu.

