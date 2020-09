Macau: Juventude reafirma o apoio à pré-candidatura do médico Zé Antônio

Aproximadamente 50 jovens se reuniam na noite deste sábado (05) com o médico José Antônio Menezes de Souza em sua residência para reafirmar o apoio a pré-candidatura a Prefeito de Macau do doutor pelo Democratas (DEM). Zé Antônio estava acompanhado da esposa, Terezinha Menezes e do filho Rodrigo Menezes, coordenador do grupo “Juventude com Zé”.

Durante a reunião, Zé Antônio falou sobre o período que governou Macau (1997 a 2004), mostrando inúmeras realizações na educação, saúde, infraestrutura, cultura, social e com todas as finanças públicas em dia, inclusive pagamento de servidores e contratados.

Ainda em sua fala, Zé reafirmou o compromisso com Macau e a juventude, que terá participação direta na gestão a partir de 1º de janeiro de 2021. A reunião aconteceu obedecendo-se todas as normas de segurança sanitária e prevenção ao Covid-19. Blog Wallace Atras

