Macau: MP volta atrás e reconhece que Dr. Zé tem condições de disputar as eleições

O Ministério Público Eleitoral da 30ª Zona Eleitoral, que já havia pedido a impugnação do registro de candidatura a prefeito do médico José Antônio Menezes (DEM), após analisar as alegações do jurídico do candidato, muda de opinião e reconhece como legítima a candidatura de Dr. Zé.

O novo parecer do MP pede a Justiça Eleitoral o deferimento do registro de candidatura do ex-prefeito. José Antônio Menezes recebeu a notícia durante a inauguração do comitê de campanha no início desta noite.

O candidato José Antônio Menezes faz parte da coligação “Resgatando Macau” e conta com o apoio de sete partidos. O vice-prefeito na chapa é o advogado Rodrigo Aladim (PSDB).

