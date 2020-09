Macau: Nova relação de contas reprovadas do TCE enviadas à justiça eleitoral sem o nome de Zé Antônio Menezes

As artimanhas da oposição à candidatura a prefeito de Macau do médico José Antônio Menezes (DEM) não vem dando muito certo. O nome do médico está fora da mais recente relação de contas reprovadas do Tribunal de Contas do Estado-TCE enviada à justiça eleitoral.

A notícia tem sido comemorada pelos aliados do ex-prefeito, que está de volta à disputa do terceiro mandato no executivo macauense formando chapa com o advogado Rodrigo Aladim (PSDB). Zé Antônio administrou Macau entre os anos 1997/2004.

Confira o link:

http://www.tce.rn.gov.br/FichaLimpa/RelacaoFichaLimpa

