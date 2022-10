Macau: Novo centro cirúrgico e obstétrico do HAF renasce com duas cesarianas

O parto cesárea de um bebê do sexo feminino inaugurou o setor de obstetrícia do novo Centro Cirúrgico e Obstétrico do Hospital Antônio Ferraz em Macau. Ana Alice nasceu às 09h40 da manhã desta quinta-feira, 13, um dia após as comemorações do Dia das Crianças.

Filha de Alexandre da Silva e Manuella Winni Arruda da Silva, a mais nova cidadã macauense, nasceu medindo 48 centímetros e pesando 3 quilos e 200 gramas. O parto foi assistido pelo médico cirurgião, Glaucio Nóbrega e os médicos, Andreza Medeiros (médico auxiliar), Wilson Ferreira (anestesista) e Maraly Santana (pediatra). Ainda na equipe médica e de enfermagem, a instrumentadora Sayonara Tomaz e a enfermeira, Ingrid Oliveira.

Diretora administrativa do HAF, Ivani Varela acompanhou a cesárea no novo Centro Cirúrgico e informou que para esta quinta-feira (13), está agendado mais uma cesariana e laqueadura. O centro cirúrgico também já está em operação com as cirurgias eletivas. Blog Wallace Atlas