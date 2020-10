Macau: O feitiço que virou contra o feiticeiro “55 + 50 + 27 + 10” Kekel tinha razão!

Há alguns dias o vereador Kekel, que, diga-se de passagem, tem feito toda análise ou previsão política desde 2016 na terra das salinas, e finda se concretizando.

Ele levantou nas redes sociais que tinha recebido a informação de que os candidatos a prefeito Raimundo e Romulo, eram braços eleitorais do prefeito Túlio Lemos, que tenta a reeleição.

Entrei em contato com o vereador Kekel, e o mesmo me falou que teve sim, essa informação de uma fonte ligada a Túlio, por isso pediu sigilo.

Tulio acreditava naquela estratégia das tesouras, em que saindo vários candidatos, ele venceria com os votos da prefeitura.

Segundo Kekel, outros também divulgavam nas redes sociais.

Na verdade, mitos populares acreditavam que Túlio poderia vencer se assim o fosse. Mas na última pesquisa divulgada Túlio só teve 4% de intenção de votos.

Se for verdade isso, se deu aquela velha máxima: o feitiço que virou contra o feiticeiro.

Pois bem

Faz até sentido essa informação que Kekel diz que teve, pois olhando a assessoria jurídica de Romulo (e de Marcos Queiroz também, outro candidato a prefeito), os advogados são a mesma banca que advoga pra Túlio nessa campanha.

Muita coincidência? Será meu Deus?

Já quanto à Raimundo não tinha tanto elemento concreto, mas numa discussão hoje entre o ex-articulista de Raimundo, o blogueiro Leandro de Souza, com um jovem militante de Raimundo, Thallis Thauan, namorado de uma neta de Raimundo, Thallis, que vem se comportando como um MAV agressivo, debochou de um processo que o blogueiro responde.

Detalhe…

Leandro deixou de ser articulista de Raimundo alegando que Thallis é um outro amigo, Bruno, namorado de uma outra neta de Raimundo (e aqui preservarei o nome de ambas), estavam sendo muito chatos, e estragando a campanha de Raimundo.

Pois bem

Para rebatê-los, Leandro disse o seguinte aos dois no grupo de maior expressão política do Whats App, Portal EAM: “Após da próxima vez que vocês me atacarem o título da matéria será. “O dia em que Raimundo me pediu pra não escrever nada contra Túlio”.

Segue o print.

Ou seja

Leandro, que já foi articulista de Raimundo denunciou que Raimundo pediu para ele não fazer matérias contra Túlio. Sendo assim, será que faz sentido à informação que o vereador Kekel disse ter recebido?

Aguardemos.

Será que Kekel tinha razão mais uma vez?!

