Macau: Pacientes internados no HAF já estão usando concentradores de oxigênio

Os concentradores de oxigênio que chegaram nesta segunda-feira, 19, ao Hospital Antônio Ferraz já estão sendo usados em pacientes internados, que necessitarem de terapia com baixo fluxo de oxigênio, na enfermaria Covid.

A boa notícia foi comemorada por familiares e pela equipe médica e de enfermagem.

Segundo explicou a diretora da unidade, Ivani Paiva, os aparelhos doados pela SESAP-RN produzem oxigênio concentrado a partir do ar ambiente. “O enfrentamento da Covid-19 é um desafio de todos e nós que estamos na linha de frente estamos buscando meios para melhorar o atendimento ao cidadão macauenses”, destacou Ivani

Usina de Oxigênio

A direção do hospital aproveitou para agradecer o empenho das equipes do Pronto Socorro e do HAF, que vêm enfrentando a pandemia unidas. Ivani lembrou que dentro de mais alguns dias, o prefeito José Antônio de Menezes estará acionando o botão de funcionamento da Usina de Oxigênio no hospital. Fonte: Assecom/PMM

(Visited 1 times, 1 visits today)