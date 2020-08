Macau: Polícias Civil e Militar prendem suspeita por tráfico de drogas

Policiais civis da 5ª Delegacia Regional de Polícia de Macau (DRP), em conjunto com o Grupo Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar do município prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (19), Mayara da Silva Quirino, 24 anos.

Mayara da Silva foi presa em Macau, pela suspeita da prática do crime de tráfico de drogas. As diligências foram iniciadas após o recebimento de denúncias anônimas, informando que ela estava na cidade para pegar um carregamento de drogas e consequentemente revender na comunidade onde morava conhecida como Diogo Lopes, na Zona Rural do município.

Durante a ação, os policiais civis e militares apreenderam na residência dela aproximadamente 400 gramas de maconha, sacos plásticos, uma faca, dois aparelhos celulares, porções de “crack”, uma quantia em dinheiro fracionado de R$1.000,00 (um mil reais) e duas balanças de precisão.

Ela foi conduzida até a delegacia e encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando denúncias anônimas sobre crimes e foragidos da Justiça por meio do número 181. Fonte: SECOMS

