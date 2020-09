Macau: Pré-candidatura de Mellyssa à Câmara ganha à simpatia de Hélio de Guamaré

Com o nome na boca do povo e, a cada dia ganhando visibilidade nas redes sociais a pré-candidatura de Mellyssa Almeida (PSDB) à Câmara de Macau, caiu na graça de um dos maiores políticos do Estado; Hélio Willamy, pré-candidato a Prefeito de Guamaré pelo MDB.

Mellyssa prestigiou a convenção que homologou o nome de Hélio para disputar à Prefeitura de Guamaré na noite de ontem, terça-feira (15), e na oportunidade o parabenizou pelo sucesso do evento.

”Fiquei impressionada com à liderança de Hélio e com o carinho recíproco do povo por ele. Nos dias atuais, é difícil encontrar um político como Hélio, que anda no meio do povo. Que tem a cara e o cheiro do povo”, declarou Mellyssa, que é a primeira mulher trans à concorrer uma vaga ao legislativo macauense. Portal EAM

(Visited 1 times, 1 visits today)