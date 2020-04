Macau: Prefeito aluga carro atrasado que gasta 1.500 litros de gasolina por mês

Segundo consta no portal um veículo tipo Siena preto está alugado ao gabinete do prefeito e junto com algumas motos da guarda Municipal o veículo consome 1.500 litros de gasolina por mês. É isso mesmo que você leu, um carro consumindo 1.500 litros de gasolina no mês.

E o absurdo não para por aí, o veículo está atrasado desde o ano de 2013, ou seja, o prefeito Túlio Lemos, alugou para seu gabinete um carro atrasado e com o farol quebrado como mostra a foto.

É ou não é uma farra com o dinheiro público? Pra onde vai parar a honestidade que o prefeito Túlio Lemos grita por aí? Com a palavra o Ministério Público e a Câmara dos vereadores. Blog É isso aí!

