Macau: Prefeito antecipa calendário de pagamento dos aposentados e paga parte da folha de dezembro nesta quarta-feira, dia 05

O calendário de pagamento dos aposentados e pensionistas municipais de Macau foi antecipado para esta segunda-feira, 03, conforme anunciou o Prefeito José Antônio de Menezes, adiantando que até esta quarta-feira, 05, a folha de dezembro de 2020 dos servidores inativos que ganham até R$ 1.500,00, será quitada.

Pelo calendário divulgado no início do ano, aposentados e pensionistas iam receber seus salários de abril, no dia 10 de maio. Para quitar proventos atrasados de 2020, deixados pela gestão anterior, a Prefeitura de Macau já desembolsou perto de R$ 7 milhões nos últimos 120 dias.

(Visited 5 times, 5 visits today)