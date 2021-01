Macau: Prefeito começa a pagar salários atrasados que Túlio deixou

Notícia boa para o servidor público da Prefeitura de Macau, que entrou o ano novo com os salários atrasados, com o descaso e o desrespeito com o servidor público, por parte da gestão que terminou em 31 de dezembro passado.

O prefeito José Antônio Menezes acabou de confirmar em primeira mão ao Blog que na próxima sexta-feira, dia 15, o município estará quitando as folhas salariais que ficaram em aberto dos meses de outubro (inativos), novembro (efetivos), e o 13º dos servidores da educação, que recebem proventos com recursos do Fundeb-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Blog Celso Amâncio.

