Macau: Prefeito é acusado de comprar Drone com dinheiro público e dar para o filho

Tem uma frase na política que diz que os amigos formam os piores inimigos, e isso é verdade. Mateus Rudnick ex-amigo, ex-assessor, e ex-braço direito do prefeito de Macau, Túlio Lemos, fez uma denúncia pesada e se colocou como testemunha para provar a verdade.

Mateus disse ser uma prova viva da corrupção do prefeito Túlio Lemos. Segundo o ex-assessor, ele e o lobista conhecido por Zezinho juntamente com o prefeito Túlio Lemos, utilizaram recursos da saúde para comprar computadores na loja Ebara em Natal, mas isso foi só uma compra de fachada, na verdade o bem que foi adquirido foi um Drone da marca Phanton.

Túlio determinou que Mateus testasse o Drone em Macau e em seguida o entregasse a sua esposa, Andrea Lemos. E assim foi feito, segundo Mateus ele testou o drone fruto de corrupção e o entregou nas mãos da primeira dama.

Segundo Mateus o Drone foi dado ao filho do casal, Samuel Lemos.

O vereador Cláudio Gia imediatamente denunciou o caso no Ministério Público de Macau, e no Ministério Público Federal. Mateus se dispôs a ser a testemunha, e a prova do caso de corrupção envolvendo o prefeito, sua esposa e Zezinho.

Segundo consta essa é a primeira das inúmeras denúncias de corrupção que o ex assessor Mateus Rudnick pode denunciar que abalam a reputação de honesto do prefeito Túlio Lemos.

Como dissemos no começo, os amigos formam os piores inimigos.

