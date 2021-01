Macau: Prefeito encontra Centro Cirúrgico interditado e estrutura precária no hospital; obstetrícia passa a funcionar

O primeiro domingo do ano foi de muito trabalho para o prefeito de Macau, José Antônio Menezes. Pela manhã, ele visitou o Hospital Antônio Ferraz, onde foi surpreendido com a situação precária do Centro Cirúrgico, que está impossibilitado de funcionar, devido a sérios problemas na estrutura da sala de cirurgia e a ausência de equipamentos em boa condição de uso.

“Precisamos garantir, antes de tudo, a segurança dos pacientes que aqui forem operados para que não haja nenhum risco de contaminação. Nosso objetivo é dar as mínimas condições sanitárias para a realização de cirurgias, zelando também pela saúde dos profissionais”, explicou a primeira-dama e futura Secretária de Saúde do município, Terezinha Menezes.

A reabertura da sala de cirurgia só ocorrerá depois que a instituição, administrada pelo município faça os reparos necessários, substitua e realize a manutenção de equipamentos fundamentais ao bom funcionamento da estrutura, a exemplo da mesa cirúrgica, que está sem as mínimas condições operacionais. A preocupação do prefeito José Antônio Menezes é ainda maior no atendimento às gestantes.

Infraestrutura precária

Com exceção da ala covid, entregue no final da gestão passada, o Hospital Antônio Ferraz enfrenta graves problemas estruturais em todos os setores. Parte elétrica e hidráulica necessitando de manutenção e infiltrações em todo o prédio, além da necessidade de saneamento são problemas comuns em quase todas as alas do hospital.

A substituição da rede elétrica também foi uma reivindicação apresentada por servidores lotados na unidade de saúde, que reclamaram das constantes quedas de energia no hospital, outro grave problema que pode comprometer o atendimento nos leitos de internação e no Pronto Socorro.

Obstetrícia volta a funcionar nesta segunda, 4

A direção do hospital também está trabalhando nas adequações na área de obstetrícia para que os partos normais sejam realizados com mais segurança para os recém-nascidos e as gestantes. A estrutura com as mudanças implantadas já funciona nesta segunda-feira, 4, com médico obstetra de plantão.

A visita oficial do prefeito José Antônio Menezes ao Hospital Antônio Ferraz foi acompanhada também pelo vice-prefeito Rodrigo Aladim e a diretora do hospital, Ivani Paiva. A enfermeira Laryssa Fernandes também esteve junto à comitiva.

