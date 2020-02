Macau: Tulio Lemos passa vexame com vereadores no Centro de Convenções de Natal

Devendo o 13º salário de 2019 dos servidores públicos municipais e ainda sem anunciar uma data para pagar os salários desse mês de janeiro, o prefeito de Macau Túlio Lemos passou um grande vexame na Fiart, no Centro de Convenções de Natal, no final da tarde desta sexta-feira, 31.

Enquanto o município apresentava atrações culturais, um protesto tímido e silencioso roubou os holofotes na Praça de Alimentação da feira. Cartazes com a frase: “Fora Túlio e os traíras de Macau” foram levados por populares em protesto contra a gestão municipal.

Acompanhavam Túlio na feira internacional de artesanato, os vereadores da base do seu governo, Ceição Lins, Sargento Dantas e Lampião, que têm também suas fotos estampadas nos cartazes. A banda de música da cidade com os salários dos músicos atrasados em mais de oito meses era atração no evento. Blog R. Pires.

