Macau: Dr. Zé Antônio começa governo com apenas seis secretarias e pede a compreensão da população

O prefeito de Macau, José Antônio Menezes, e o vice, Rodrigo Aladim, deram posse, na manhã desta segunda-feira (04/01), aos 06 secretários e ao Procurador-Geral do município. “Vamos começar pelo início, tirando a poeira e arrumando a casa, para depois colher os frutos”, disse José Antônio Menezes.

Em solenidade no Palácio João Melo, Dr. Zé Antônio, que assumiu a Prefeitura de Macau pela vez, pediu a compreensão da população em razão da precariedade na estrutura e o estado de caos que encontrou em todos os setores da administração pública municipal.

No início da cerimônia, foi realizada uma bênção do Pároco João Batista Filho. Em seu discurso, o prefeito enfatizou que vai privilegiar o equilíbrio na folha de pagamento para manter o pagamento dos servidores municipais rigorosamente em dia.

“São muitas as prioridades, mas o tempo é de plantar para depois apresentar à população os resultados desse trabalho em conjunto, que iniciamos hoje com o apoio do vice-prefeito e dos vereadores de nossa bancada”, disse o prefeito José Antônio Menezes.

O Presidente da Câmara Municipal, vereador Givagno Patrese, além de outros nove membros da bancada do governo no Poder Legislativo, prestigiaram a solenidade, onde o prefeito, vice-prefeito e a equipe de auxiliares do primeiro escalão receberam cumprimentos da população e de servidores públicos do município.

Composição de Secretariado

Secretaria Municipal de Governo (SEGOV)/responderá também pela Secretaria de Turismo- RODRIGO MENEZES

Secretaria Municipal de Saúde/Terezinha Menezes

Secretaria Municipal de Administração e Finanças (SEMAF), responderá também pela Secretaria de Tributação (SMT)/ FÁBIO SÁ

Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Desenvolvimento Social (SEMTHAS)/ KELLY TEODÓSIO

Secretaria Municipal de Educação e Cultura(SEMEC), responderá também pela Secretaria de Esporte/Professor Luiz Gonzaga

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (SEPLAN), responderá também pela Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura (SEMPA) e Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINF)/ WINSTON PAIVA.

Procuradoria do Município/DOUTOR NEREU LINHARES

